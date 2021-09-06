'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek, Seyit Onbaşı ve Anıtkabir’i görmeyen kızı için geçen yıl ocak ayında eksi 20 derecede çalışarak 'kardan Anıtkabir' ve 'Aslanlı Yol' yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, bu kez de yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı.