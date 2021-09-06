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'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

HAKKARİ'de inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (38), yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptığı araçla, kızı Hira'yı yüz yüze eğitimin ilk gününde okula bıraktı. Hira, Anıtkabir sevgisiyle gündeme gelmişti.

'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek, Seyit Onbaşı ve Anıtkabir’i görmeyen kızı için geçen yıl ocak ayında eksi 20 derecede çalışarak 'kardan Anıtkabir' ve 'Aslanlı Yol' yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, bu kez de yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı. 

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'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

Karahan, 750 kilo ağırlığında, 25 beygir gücüne sahip ve 60 kilometre hıza ulaşabilen aracın yapımını 1,5 yılda bitirdi. Karahan, 'Hummer'a benzettiği aracının 20 litre benzinle yaklaşık 150 kilometre gidebildiğini söyledi.

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'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

Mehmet Şerif Karahan, eksiklerini tamamladığı aracıyla ilk iş olarak da bugün kızı Hira’yı okuluna bıraktı.

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'Kardan Anıtkabir'le gündeme gelmişlerdi Hira okula babasının yaptığı araçla gitti

 Karahan, "Bugün okulların ilk günü olduğu için yaptığım arabayla kızımı okula götürdüm. Öğrenciler arabaya meraklı gözlerle baktı. İnşallah bu öğrencilerde geleceğin en iyi arabalarını yaparlar ve bu yaptığım araba onlara ilham olur." dedi. 

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