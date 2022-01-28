Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı
Kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar ve buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sayısı artınca kaportacılar hasarlı araçlarla doldu taştı.
Uzun süredir etkisini sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi.
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Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı.
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İşleri artan tamirciler ise gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.
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Kaza yapan araçların yoğun talebi üzerine oto kaportacılarda araçları koyacak yer kalmadı.
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