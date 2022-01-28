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Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı
Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar ve buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sayısı artınca kaportacılar hasarlı araçlarla doldu taştı.

Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Uzun süredir etkisini sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi.

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Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı.

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Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

İşleri artan tamirciler ise gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

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Karda yaşanan kazaların ardından kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Kaza yapan araçların yoğun talebi üzerine oto kaportacılarda araçları koyacak yer kalmadı.

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