Karbon peeling nedir nasıl yapılır en derin cilt lekeleri bile yok oluyor!

Karbon peeling nasıl uygulanır?

Karbon peeling uygulamasının ilk aşamasında cilt karbon bir krem ile kaplanır. Sürülen karbon krem ile gereken enerji ciltte en yüksek seviyeye ulaşmış olur. Özel olarak hazırlanmış olan bu krem sayesinde lazer atışları cilde verildiğinde ısı aniden yükselerek yüzeydeki deri tabakasının karbon ile birlikte buharlaşıp kalkmasına olanak sağlıyor. Bu kremin bir başka etkisi ise lazerin, hücre yenilenmesini sağlayan foto aktivasyon etkisini gerçekleştirmesi. Sağlanan bu etki ile ciltteki kolajen üretimi tetiklenmiş oluyor. Cilt elastikiyetini tekrar geri kazanarak sarkmaların toparlanması sağlanıyor. 15 dakika süren karbon peeling uygulaması ile günlük yaşantınıza rahatça devam etmeniz mümkün. İşlem sonrasında hiçbir iz ya da ağrı çekilmediği için öğle arasında dahi bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.