Karbon peeling nedir nasıl yapılır en derin cilt lekeleri bile yok oluyor!
Cilt lekelerini ortadan kaldırarak gözeneklerin sıkışmasını sağlayan ve böylece cilde çok daha parlak bir görünüm kazandıran karbon peeling ile aldığınız yaşların etkilerini ortadan kaldırmanız mümkün hale gelecek. Peki karbon peeling nedir, nasıl yapılır işte detaylar...
Kadınların en büyük hayali yıllara meydan okuyan bir cilt yapısına sahip olmalarıdır. Fakat ne yazık ki bu durum doğal süreci içerisinde istenildiği şekilde gelişmez. Mevcut yaşa katılan her bir yaş özellikle kadınlar için korkulu bir rüya halini almaya başlar. Zamanın etkilerinden korunmayı başaramayan kadınlar zamanın izlerini ciltlerinde yansıtırken zamana yenilmeyi reddeden kadınlar zamanı durdurmak için türlü yöntemlere başvururlar. Bu yöntemler arasında son dönemlerde en çok tercih edileni ise karbon peeling.
Karbon peeling nedir?
Q-switched Nd-YAG lazer yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen karbon peeling, cilt lekelerinin ortadan kaldırılması, gözeneklerin sıkılaşması, ciltteki yağlanma düzensizliği ve cilt sarkmalarının giderilmesinde etkili olan bir tedavi şeklidir. Bu işlemde asla soyma işlemi yapılmamaktadır. Pek çok kadının bu işlemi tercih ediyor oluşu ise ağrısız ve iğnesiz bir yöntem olmasından dolayıdır.
Karbon peeling ne işe yarar?
Cildinizde meydana gelen lekelenmeler hem cildinizin ışıltısını hem de kendinize duyduğunuz güveni zedeleyebilir. Cilt lekelerinden kurtulmak isteyen birçok kişi soyma işlemlerinden faydalanıyor. Fakat bu yöntem herkes için cazip değil. Karbon peeling soyma işlemine maruz kalmadan cildindeki lekelerden kurtulmak isteyen kişilerin imdadına yetişiyor. Yüksek lazer ışınları ile gerçekleştirilen karbon peeling kısa sürede cildinizde istenilen sonuçları elde etmenizi sağlıyor.
Karbon peeling nasıl uygulanır?
Karbon peeling uygulamasının ilk aşamasında cilt karbon bir krem ile kaplanır. Sürülen karbon krem ile gereken enerji ciltte en yüksek seviyeye ulaşmış olur. Özel olarak hazırlanmış olan bu krem sayesinde lazer atışları cilde verildiğinde ısı aniden yükselerek yüzeydeki deri tabakasının karbon ile birlikte buharlaşıp kalkmasına olanak sağlıyor. Bu kremin bir başka etkisi ise lazerin, hücre yenilenmesini sağlayan foto aktivasyon etkisini gerçekleştirmesi. Sağlanan bu etki ile ciltteki kolajen üretimi tetiklenmiş oluyor. Cilt elastikiyetini tekrar geri kazanarak sarkmaların toparlanması sağlanıyor. 15 dakika süren karbon peeling uygulaması ile günlük yaşantınıza rahatça devam etmeniz mümkün. İşlem sonrasında hiçbir iz ya da ağrı çekilmediği için öğle arasında dahi bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.