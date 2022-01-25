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Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Yollar kapandı, onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Hakkari-Van karayolunun 15'inci kilometresinde ise 4 ayrı noktada çığ düştü. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten iş makinesinin operatörü ile yoldan geçen yolcu minibüsündekiler, düşün yeni çığla büyük tehlike atlattı.

Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Hakkari-Van karayolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkisinde bugün sabah saatlerinde 4 noktada çığ düştü. Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı.

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Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu

Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Her yıl aynı bölgede çığın düştüğünü belirten vatandaşlar bölgeye tünel yapılmasını istedi.

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Karayolunda 4 ayrı noktaya çığ düştü! Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu
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