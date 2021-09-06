Karavan tutkunları Bursa'da buluştu
Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavancı Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'nde bir araya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin girişimleri ile Orhaneli Karagöz Mesire Alanı’nda düzenlenen Bursa Kamp ve Karavan Festivali, kamp ve karavan tutkunlarını buluşturdu.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ne gelen kamp ve karavancılar, Uludağ'ın güney yamaçlarındaki çam ormanı içindeki alana yerleşti. Kamp ve karavancılar eşsiz Uludağ manzarasının keyfini yaşarken, etkinlik kapsamındaki Yöresel Ürünler Şenliği sayesinde bölgede organik olarak üretilen ürünlerde damaklara ayrı bir lezzet sundu.
Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa’da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin de tanıtımı yapıldı. Festival kapsamında oluşturulan gıda alanında festivale katılan kamp ve karavancılar yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle temin etme imkanı buldu.
Şenliğin açılış törende ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Yok Yere Temaşa ekibi gösterileriyle doğa tutkunlarına keyifli anlar yaşattı. Bursa Kamp ve Karavan Festivali'nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da katıldı.