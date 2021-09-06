Karavan tutkunları Bursa'da buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin girişimleri ile Orhaneli Karagöz Mesire Alanı’nda düzenlenen Bursa Kamp ve Karavan Festivali, kamp ve karavan tutkunlarını buluşturdu.