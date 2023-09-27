Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıların ağırlanacağı Tiny Home Show (Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları) ile Karavan Show Eurasia (Kamp, Karavan Ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı) fuarlarına, 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcı bekleniyor.