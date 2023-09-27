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Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

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Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

Yeni karavan modelleri ve tekerlekli mobil evlerin (tiny house) görücüye çıktığı sektöründe Türkiye'nin tek fuarları olan Tiny Home Show ile Karavan Show Eurasia kapılarını açtı.

Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

Birleşik Fuar AŞ (BİFAŞ) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde 2'ncisi gerçekleştirilen ve geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunan fuar başladı.

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Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıların ağırlanacağı Tiny Home Show (Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları) ile Karavan Show Eurasia (Kamp, Karavan Ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı) fuarlarına, 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

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Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

Fuarda, çelik, ahşap, konteyner villa evlerin yanı sıra motokaravan, çekme, van tipi, mobil hizmet ve ticari karavanlar ile seyahat römorkları gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yerini aldı.

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Karavan ve "Tiny House" meraklıları bu fuarda buluşuyor

Ayrıca fuarda, uzaktan kumandayla birkaç dakika içerisinde park etme kolaylığı sağlayan karavanlar ile Türkiye'de "ilk ve tek" olan karavanın dış kısmına doğru açılan ocak sistemleri olan karavanlar da görücüye çıktı.

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