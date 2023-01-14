Karar resmi gazete yayımlandı: 6 ildeki yatırımlara "proje bazlı teşvik" verilecek

İstanbul Gübre Sanayii AŞ tarafından Kocaeli'de hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Eylül 2022 olan amonyak ve üre gübresi üretim tesisinin yatırım süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 9 milyar 403 milyon 917 bin lira, ilave istihdam sayısı 326 oldu. Yatırımın sonunda yılda 396 bin ton amonyak ve 627 bin ton üre gübresi üretilmesi bekleniyor.