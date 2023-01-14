Karar resmi gazete yayımlandı: 6 ildeki yatırımlara "proje bazlı teşvik" verilecek
Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Ankara'daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, başlangıç tarihi 24 Ağustos 2017 olan Sakarya'daki ileri teknoloji kaynak malzemeleri üretim tesisinin yatırım süresi 6 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 903 milyon lira, ilave istihdam sayısı 309 olurken, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 18 olarak belirtildi.
İstanbul Gübre Sanayii AŞ tarafından Kocaeli'de hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Eylül 2022 olan amonyak ve üre gübresi üretim tesisinin yatırım süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 9 milyar 403 milyon 917 bin lira, ilave istihdam sayısı 326 oldu. Yatırımın sonunda yılda 396 bin ton amonyak ve 627 bin ton üre gübresi üretilmesi bekleniyor.
Düzce'deki Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin başlangıç tarihi 1 Haziran 2022 olan mühimmat tasarımı, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretim tesisi yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 1 milyar 345 milyon 464 bin lira, ilave istihdam sayısı 286 ve öngörülen nitelikli personel sayısı 35 oldu. Yatırımın sonunda yılda 62 bin 500 yarı otomatik tabanca ve 5 bin 100 askeri tüfek üretilmesi planlanıyor.
Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 6 Eylül 2022 olan elektrik tahrikli kompresör üretim tesisinin yatırımın süresi 5 yıl olarak tahmin edildi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 4 milyar 250 milyon lira, ilave istihdam sayısı 600 ve nitelikli personel sayısı 30 oldu. Yatırımın sonunda yılda 1 milyon 800 bin elektrik tahrikli kompresör üretilmesi öngörülüyor.