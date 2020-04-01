Karantinadan sıkılan Beşiktaş'ın eski yengesinden olay poz!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa karantinadan sıkılınca kendini sosyal medyaya verdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa evde olmaktan çok sıkılınca kendini sosyal medyaya verdi.
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Geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabı açarak danslarıyla gündem olan Karleusa şimdi de cesur fotoğraflarıyla dikkat çekmeyi başardı.
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Evde kaldığı için canının sıkıldığını belirten Karleusa, Instagram hesabından yine cesur paylaşımlarda bulundu.
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Ünlü isim külotlu çorabın üstüne giydiği kot bikinisiyle olay oldu.
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