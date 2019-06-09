Karantinadalar! Kırklareli'nden gaz maskeleri takarak getirilebildiler

Karantinadalar! Kırklareli'nden gaz maskeleri takarak getirilebildiler

KIRKLARELİ Lüleburgaz'da hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi İstanbula'a sevk edilerek tedavi altına alındı. AFAD ekipleri ise bölgede bir bulguya rastlamadı.

Karantinadalar! Kırklareli'nden gaz maskeleri takarak getirilebildiler - Sayfa 1

 Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi. Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı. 

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Karantinadalar! Kırklareli'nden gaz maskeleri takarak getirilebildiler - Sayfa 2

Hastane önlem amacıyla karantinaya alındı, acil servise gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi. Zehirlenen Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. ilk müdahalelerinin ardından İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

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Karantinadalar! Kırklareli'nden gaz maskeleri takarak getirilebildiler - Sayfa 3

Zehirlenen iki kişi ambulansa özel kıyafetli sağlık ekiplerince bindirildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvuran Y.E. ve M.M'ye müdahale eden doktorun da etkilendiği öğrenildi.

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Karantinadalar! Kırklareli'nden gaz maskeleri takarak getirilebildiler - Sayfa 4

Doktor da ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

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