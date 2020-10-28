Karantinada olması gerekiyordu! Korona temaslı şoför Beyoğlu'nda yolcu taşırken yakalandı
BEYOĞLU Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken Ahmet K.'nın halk otobüsü kullandığı tespit edildi.
Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken yurdun pek çok şehrinden pes dedirten haberler de geliyor. Taksim -Topkapı seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförü eşi koronavirüs hastası olduğu karantinada olması gerekirken yolcu taşırken denetimlerde yakalandı.
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Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.
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Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.
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Yapılan kontrollerde Taksim -Topkapı seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförünün eşi koronavirüs hastası olduğu için kendisinin de ev karantinasında olması gerektiği tespit edildi.
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