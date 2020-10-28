Karantinada olması gerekiyordu! Korona temaslı şoför Beyoğlu'nda yolcu taşırken yakalandı

Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken yurdun pek çok şehrinden pes dedirten haberler de geliyor. Taksim -Topkapı seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförü eşi koronavirüs hastası olduğu karantinada olması gerekirken yolcu taşırken denetimlerde yakalandı.