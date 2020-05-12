Karantinada bilinçsiz ve ani yeme isteğine dikkat!
Corona virüs salgını nedeniyle evde ve özellikle de mutfakta geçirilen zaman arttı. Olumsuz duygularla başa çıkmak veya can sıkıntısını gidermek için aç olunmasa bile kişilerde yemek yeme eyleminin arttığı görülüyor. Bu durum ise beraberinde kilo artışını getiriyor
Karantina süresince kilo alımını engellemek için öncelikle yeme isteği nedeninin fiziksel açlık mı yoksa duygusal açlık mı olduğuna karar vermek gerekiyor. Fiziksel açlık; vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için ortaya çıkan, içgüdüsel metabolik bir olaydır ve kan şekeri düşmesi, mide guruldaması gibi göstergeleri vardır. Duygusal açlık ise kişilerin duygu durumlarında meydana gelen değişikliklerden etkilenir ve açlık-tokluk sinyallerinin dışında yeme isteği oluşur.
Fiziksel Açlık
-Yavaş yavaş ortaya çıkar.
-Midede burukluk, guruldama, şeker düşmesi gibi fiziksel göstergeleri vardır.
-Sebze, meyve gibi sağlıklı besinlerle de açlık giderilebilir.
-Doyduktan sonra yeme işlemi sonlandırılabilir.
-Yedikten sonra suçluluk hissi olmaz çünkü vücudun ihtiyacı karşılanmıştır.
-Yemek için beklenebilir.