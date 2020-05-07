Karantina süresi dolanların bıraktığı mektup duygulandırdı: Peynirden biraz aldım helal edin
DENİZLİ'ye yurt dışından getirilip karantinaya alınan 349 kişiden testleri negatif çıkan evine gönderildi. Vatandaşlardan kimi biraz peynir aldığı için kimi de yük olduğu için helallik isteyip para bıraktı. İşte o mektuplar..
Hollanda'dan 22 Nisan’da uçakla getirilen 349 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta 14 günlük süreyi dolduran vatandaşlar, testlerinin negatif çıkması üzerine memleketlerine gönderildi. Yurtlarda dezenfeksiyon işlemi yapan görevliler, odalarda çok sayıda mektup buldu.
"Peynirden birkaç parça aldım"
Mektup içinde 100 TL bırakan Halil Kaplan, kağıda, "Sevgili öğrenci kardeşim. Buzdolabındaki peynirden birkaç parça aldım. Biraz da pekmezden aldım. Lütfen hakkınızı helal edin. Odanızda karantina boyunca 14 gün misafir oldum. Hepinize bir mühendis olarak başarılar diliyorum. Bir miktar da para bırakıyorum, telafi olarak. Teşekkürler" ifadeleri yazdı.
Okuyan duygusunu saklayamadı: Mektuplar yurt müdürlüğüne iletildi. Bazı mektuplardan para çıkarken, bazılarında da Türkiye Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere devletin üst düzey yöneticilerine teşekkür ifadeleri yer aldı. Mektupları okuyanlar duygu dolu anlar yaşadı.
Bir miktar paranın bulunduğu isimsiz bir zarfta ise, "Hakkınızı helal edin. Her kimin hakkı geçtiyse, suya, elektriğe verdiğim zarar için bu kadar vardı" notu yer aldı.