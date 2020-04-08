Karantina manzaraları yaban hayvanları şehre indi!
İnsanlar COVID-19 virüsü sebebiyle evlerine çekildikçe sokaklarda bazı hayvanlar görülmeye başlandı. Ayılar, dağ aslanları ve vahşi pumalar gibi tehlikeli yırtıcılar bile sokaklarda dolaşıyor. İşte karantina dönemi sokaklarda rastlanan o hayvanlar!
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