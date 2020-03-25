Karantina günlerinde evde verimli çalışmanın ipuçları!
Evde çalışmak bazen zevkli olsa da karantina günlerinin getirdiği zorunluluğun yarattığı kasvetli havadan çıkıp, evde çalışmanın verimli yollarını deneyebilirsiniz. İşte evde verimli çalışma ortamı oluşturmanın ipuçları!
Öncelikle güne başlarken işlerinizi düzene koyun,yapacaklar listenizi belirleyin hatta hatırlatıcı ufak post-it ler hazırlayın.
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Sabah işe gidecekmiş gibi erkenden uyanıp iş öncesi kendinize vakit ayırın ve çalışmak için uygun ortam oluşturun.
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Kendinize yatağınızda rahat bir düzen kurduysanız tüm gün yatakta çalışmak aslında bir bakıma zevkli ve rahat olabilir.
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Kendinizi bilgisayar başında işlerinizin yoğunluğuna kaptırmışken arkadaşlarınızla iletişimi de ihmal etmeyin.Görüntü konuşmalar ve kısa mesajlaşmalar ile iş yerinizdeki sosyal ortamı eve taşımaya çalışın.
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