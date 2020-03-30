Karantina günlerinde Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinden oğullarına doğum günü partisi!

Çiftin Demir adını verdikleri oğulları 2 yaşına bastı. Koronavirüse karşı evde kal çağrılarına uyan Kenan Ece ve Canan Ergüder, 2 yaşına giren oğulları Demir Ece'nin doğum gününü herkesin evlerinden katıldığı bir partiyle kutladı.