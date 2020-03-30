Karantina günlerinde Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinden oğullarına doğum günü partisi!
Ünlü oyuncu çift Kenan Ece ve Canan Ergüder, 2 yaşına basan oğulları Demir Ece’nin doğum gününü evlerinde kutladı.
'Güllerin Savaşı' dizisinde tanışan set arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen ünlü çift Canan Ergüder ve Kenan Ece 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Evlendiğinde hamile olan Canan Ergüder'in nikah fotoğrafları çok konuşulmuştu.
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Çiftin Demir adını verdikleri oğulları 2 yaşına bastı. Koronavirüse karşı evde kal çağrılarına uyan Kenan Ece ve Canan Ergüder, 2 yaşına giren oğulları Demir Ece'nin doğum gününü herkesin evlerinden katıldığı bir partiyle kutladı.
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Canan Ergüder de bu farklı doğum günü kutlamasını instagram hesabından paylaştı.
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