Karantina günleri evde nasıl geçiyor işte fotoğraflarla yanıtı
Litvanyalı fotoğrafçı Adas Vasiliauskas, drone ile karantina günlerinde evlerin pencerelerinde poz veren insanları fotoğrafladı.İşte birbirinden farklı hayatların pencereden yansımaları...
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs nedeniyle insanlar evde kalmaya özen gösteriyor.
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Litvanyalı fotoğrafçı Adas Vasiliauskas'ın bu fotoğrafları karantina günlerinde hayatlara mercek tutuyor.
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Vasiliauskas, bu çekimleri drone ile gerçekleştirdi ve ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.
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İşte karantinada evlerine kapanan insan yansımaları...
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