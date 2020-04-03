Karantina günleri çocuklarla nasıl gidiyor? İşte cevabı...
Koronavirüs salgını nedeniyle karantinayı evde çocuklarıyla birlikte geçiren ebeveynler hallerinden memnun mu? İşte cevap bu karelerde...
Karantina sürecini evde çocuklarıyla birlikte geçiren ebeveynlerden yaşadıklarını anlatan fotoğraflar sosyal medyaya düşmeye başladı. Hayatlarında belki de daha önce hiç çocuklarıyla bu kadar uzun süre baş başa kalmayan aileler yaşadıklarını günlük tutarcasına insanlarla paylaşmaya başladı. Sizler için ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları karantina maceraları...
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“Beni çocuklarımdan kurtarın!”
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Evin her yanına saçılan bu fıstık yeşili boya....
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Karantinanın henüz ikinci günü ve TV pert… Şafak 45 gün.
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