Karantina günleri çocuklarla nasıl gidiyor? İşte cevabı...

Karantina sürecini evde çocuklarıyla birlikte geçiren ebeveynlerden yaşadıklarını anlatan fotoğraflar sosyal medyaya düşmeye başladı. Hayatlarında belki de daha önce hiç çocuklarıyla bu kadar uzun süre baş başa kalmayan aileler yaşadıklarını günlük tutarcasına insanlarla paylaşmaya başladı. Sizler için ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları karantina maceraları...