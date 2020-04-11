Karantina döneminin son trendi 'travel challenge' bakın neymiş!

Litvanyalı gezgin, yazar ve gazeteci Liudas Dapkus, birçok gezgini karantina seyahatine katılmaya davet etti. Meydan okumada, insanların en iyi, en komik ve en orijinal seyahat fotoğraflarını evlerine adapte ederek yeniden çekmelerini istedi.