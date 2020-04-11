Karantina döneminin son trendi 'travel challenge' bakın neymiş!
Koronavirüs pandemisi sırasında evde olmak kendi başına bir macera olabilir. Tek gereken biraz yaratıcılık ve bir hayal gücü!
Litvanyalı gezgin, yazar ve gazeteci Liudas Dapkus, birçok gezgini karantina seyahatine katılmaya davet etti. Meydan okumada, insanların en iyi, en komik ve en orijinal seyahat fotoğraflarını evlerine adapte ederek yeniden çekmelerini istedi.
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İnternet kullanıcıları meydan okumaya büyük bir hızla katıldı ve macera fotoğraflarının karantina versiyonlarını yayınladılar.
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Bazıları pencere önünde poz vererek sörf tahtasında gibi davranırken, bazıları yılanları elektrikli süpürgelerle değiştirdi...
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İşte birbirinden yaratıcı karantina döneminin son trendi 'travel challenge' pozları...
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