Karantina dönemi eski fotoğrafları ortaya çıkardı ünlülerden yeni akım!
Koronavirüs sebebiyle evlerde karantina altında olduğumuz her an sosyal medyada yeni akımlar başlatmaya devam ediyor.Ünlülerin başlattığı son akım eski fotoğraf albümlerini karıştırmak oldu.İşte ünlülerin şaşırtan çocukluk fotoğrafları...
Eser Yenenler yeni bir akım başlattı ve çocukluk fotoğrafıyla arkadaşlarına meydan okudu.
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Oğuzhan Koç akımı şöyle devam ettirdi."Nereden, nasıl paylaşıldığı bilmediğim ve sevgili Burak Altındağ tarafından davet edildiğim çocukluk fotoğrafı paylaşımına ben de bu saykodelik fotoğrafımla katılıyorum."
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Burçin Terzioğlu da bebeklik fotoğrafını paylaşıp meydan okuma akımına uydu.İşte ünlülerin birbirinden sevimli çocukluk fotoğrafları...
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Azra Akın
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