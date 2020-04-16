Karantina çılgınlıkları bitmiyor akım üstüne akım işte bir yenisi daha!
Evden çıkamayan insanların her geçen gün yeni bir akım bulması artık ilginç gelmese de yapılan bu son trend baya şaşırtıcı. İşte one hand akımı fotoğrafları...
Kapı arası, duvar fark etmeksizin tek el ile amuda kalkabilenlerin yeteneğini sergilediği son akım one hand challenge çoğu kişi tarafından denenmeye başlandı.
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İşte karantina altında canı sıkılan insanların yarattığı bu akrobatik akım ve sonucunda ortaya çıkan pozlar...
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