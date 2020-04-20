Karantina altında müthiş yaratıcılık işte sanatsal meydan okuma!
Karantina sırasında evde sıkışan insanlar yaratıcılıklarını kullanmaya devam ediyor. İnsanlar karantina sırasında sanat sevgilerini evdeki eşyalarını kullanarak işte böyle gösterdiler!
Los Angeles'taki J.Paul Getty Müzesi, sanatseverlere evlerinden en sevdikleri şaheserleri yeniden yaratmalarının fotoğraflarını göndermeleri için meydan okudu ve yanıt büyük oldu.
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Geçtiğimiz hafta takipçilerinden sadece evlerindeki objeleri kullanarak ünlü sanat eserlerini yeniden canlandırmalarını isteyen Getty Müzesi beklediğinden de eğlenceli sonuçlarla karşılaştı.
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Sanat ile karantinanın birleşiminden birbirinden eğlenceli ve yaratıcı paylaşımlar ortaya çıktı.
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İşte birbirinden yaratıcı o paylaşımlar...
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