Karantina altına strese girmemek için bunları yapın!

Zihninizi bir süre rahat bırakın

Kendinizi düşünerek 10 dakika dinlenin. Kendinize vakit ayırın, içinde bulunduğunuz anı ve istediğiniz geleceği düşünün. Hayatınızda bulunan her şeye teşekkür edin ve onların değerini bilin. Bazen stres bizim için önemli olan şeyleri görmemizi engeller ve önceliklerimizi kaybederiz. Sağlığınız her şeyden önce geliyor. Dinlenin, gülümseyin ve hoş şeyler düşünün. İşte bu kadar basit.

