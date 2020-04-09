Karantina altına strese girmemek için bunları yapın!
Karantina dönemi evde kalmak psikolojinizi bozup sizi strese sokmasın! Evde kalıp stresten uzak yapabileceğimiz bir sürü rahatlama yöntemi var.İşte evde kaldığınızda stresi önlemenin yolları!
Yazı yazın
Stresle başa çıkmanın yollarından bir tanesi yazmak olabilir. Duygularınızı bir deftere yazarak ifade edebilirsiniz. Yazarken aklınızdan pek çok düşünce geçeceği için farkındalık seviyeniz de artabilir.
Zihninizi bir süre rahat bırakın
Kendinizi düşünerek 10 dakika dinlenin. Kendinize vakit ayırın, içinde bulunduğunuz anı ve istediğiniz geleceği düşünün. Hayatınızda bulunan her şeye teşekkür edin ve onların değerini bilin. Bazen stres bizim için önemli olan şeyleri görmemizi engeller ve önceliklerimizi kaybederiz. Sağlığınız her şeyden önce geliyor. Dinlenin, gülümseyin ve hoş şeyler düşünün. İşte bu kadar basit.
Düzene öncelik verin
Özellikle evden çalışma düzenine ayak uydurmak zorunda kaldığımız bu dönemde işlerimizi düzene sokmak ayrı bir önem taşıyor.Ev ve iş hayatını bir arada yürütebilmek bazen zor olabilir.Yapmanız gereken şeylerin bilincinde olup, bunları dengeleyin. Böylece sizi daha da strese sokacak durumlarda kalmamış olursunuz.
Banyoda dinlenin
Bundan daha dinlendiricisini bulmak biraz zor. Banyo yapmak veya duş almak için kendinize en az yarım saat ayırın ve vücudunuzun banyonun sıcaklığında yumuşamasına izin verin. Sinir sisteminizi gevşetip, ağrıları azaltırken bir yandan da vücudunuzdaki ödem ve toksinleri atın…