Karan bebek Burak Özçivit'e rakip oldu! Reklam teklifleri yağıyor
İki ay önce oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine reklam teklifleri yağıyor. Karan şimdiden reklam yüzü oldu.
13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine oğulları Karan için reklam teklifleri yağıyor. Ünleri Türkiye sınırlarını aşan çifte, daha öncede Katar'dan milyonluk bir teklif gelmiş fakat ikili oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettikleri için kabul etmemişti.
Her ne kadar ünlü çift, oğulları Karan'ı gözlerden uzak tutmaya çalışsalar da Karan'a gelen reklam teklifleri dur durak bilmiyor. Karan bebek şimdiden babası Burak Özçivit'e rakip olmaya başladı.
Özçivit'e Babalar Günü'nde marka yüzü olduğu firmadan kendisi ile oğlu için smokin geldi.
Burak Özçivit, smokinleri paylaşıp oğlu üzerinden reklam yaptı. Karan'ın yüzünü hala gizleyen Özçivit'e markanın reklamında oğluyla yer alması için teklif geldiği de konuşuluyor.