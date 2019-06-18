Karan bebek Burak Özçivit'e rakip oldu! Reklam teklifleri yağıyor

13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine oğulları Karan için reklam teklifleri yağıyor. Ünleri Türkiye sınırlarını aşan çifte, daha öncede Katar'dan milyonluk bir teklif gelmiş fakat ikili oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettikleri için kabul etmemişti.