Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu

KARAMAN’da bir otomobile giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yılan çıkartılmaya çalışıldığı sırada itfaiye görevlisinin elini ısırdı.

Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu - Sayfa 1

Karaman’da Abdurrahman Soner Mısırlıoğlu, otomobilinin tekerine yılan girdiğini fark etti.

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Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu - Sayfa 2

Mısırlıoğlu'nun Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdüğü aracının sol arka teker kısmındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlatıldı.

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Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu - Sayfa 3

Bu sırada yılan, ekipteki itfaiye eri Şuayip Küçüktürk'ü elinden soktu.

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Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu - Sayfa 4

Arkadaşları tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen Küçüktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bulunduğu yerden çıkarılan yılan, ormanlık alana salındı.

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