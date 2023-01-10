Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı
KARAMAN'da telefoncu dükkanı işleten anne ve oğlu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden bıçaklanan genç ile karnından bıçaklanan annesi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.
Olay, Molla Fenari Mahhallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı.
İddiaya göre, Ayşegül G. (38) ile oğlu Muammer Enes G.’nin (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına gelen B.D (22), anne ve oğluyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes G.’yi kalbinden, sonrada annesi Ayşegül G’yi karnından bıçakladı.
Saldırgan B.D., olay yerinden yaya olarak kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.