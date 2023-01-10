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Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı

KARAMAN'da telefoncu dükkanı işleten anne ve oğlu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden bıçaklanan genç ile karnından bıçaklanan annesi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı

Olay, Molla Fenari Mahhallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı.

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Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı

 İddiaya göre, Ayşegül G. (38) ile oğlu Muammer Enes G.’nin (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına gelen B.D (22), anne ve oğluyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes G.’yi kalbinden, sonrada annesi Ayşegül G’yi karnından bıçakladı. 

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Karaman'da telefoncu dükkanında bıçaklı saldırı! Genci kalbinden annesini karnından yaraladı

 Saldırgan B.D., olay yerinden yaya olarak kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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