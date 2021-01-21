Karaman'da suç örgütü operasyonu! 'Ana' lakaplı lider 'dayı' lakaplı yardımcı
KARAMAN'da, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i, adliyeye sevk edildi. Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca boş evde aç ve susuz bırakıp, işkence yaptığı, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği iddia edildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cumartesi günü özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Karaman, Konya ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 10'u kadın 41 kişi gözaltına alındı.
Suç örgütünün liderliğini çevresinde 'Ana' lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.'nin yaptığı, 'Dayı' lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.'nin de yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Örgütün, uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı, özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.
Aynı zamanda kaçak silah ticareti de yaptığını iddia edilen şebekenin, çok sayıda iş yeri ve ev kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suç örgütünün 'Ana' lakaplı kadın lideri Aslı Dudu D.'nin, kamuoyunda kendilerini iyi göstermek için yerel internet haber sitesinde çalışan ve operasyonda gözaltına alınan Celattin Ç. ile iş birliği yapıp, yazı yazdırdığı ortaya çıktı. Aslı Dudu D., ilk evliğini 16 yaşında yaptığını, şiddet gördüğü için boşandığını ve bir süre sonra ikinci evliğini gerçekleştirdiğini, bu evliliklerinden 2 oğlu olduğunu ve oğullarından birinin uyuşturucu kullanması üzerine verdiği mücadeleyi anlattığı yazıları yazdırdığı belirtildi.