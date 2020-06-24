Karaman'da mısır tarlasında oluşan obruk ürküttü derin çukur açıldı
KARAMAN'da mısır ekili tarlada oluşan obruk, yöre halkını paniğe kaptırdı. Ambar köyünde böylelikle obruk sayısı üçe çıkmış oldu.
Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman’da da obrukların sayısı artmaya başladı. Ambar köyünde mısır ekili tarlada oluşan obruk böyle görüntülendi.
Kentte obruk sayısı 5'e çıktı: Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde bir mısır tarlasında oluşan obruk, çiftçileri ve köy halkını tedirgin etti. Ambar köyünde son 1 yıl içerisinde obruk sayısı 3’e yükselirken, Karaman genelinde de bu sayı 5’e yükselmiş oldu.
Tarla sahibi Emin Ertekin, bir gün önce sulama yaptığı mısır tarlasında ertesi gün obruk oluştuğunu söylerek köylerinde obruk sayısının 3’e yükseldiğini belirtti.
Emin Ertekin,“Tarlamı suladıktan bir gün sonra geldiğimde obruk oluştuğunu gördüm ve jandarma ile muhtarlığa konuyu bildirdim. Obrukta inceleme yapan yetkililer obruğun çapının 4 metre ve derinliğinin de 4.5 olduğunu söylediler. Obruğun etrafına görevliler tarafından tedbir amaçlı olarak şerit çekildi. Ben burayı mecburen tekrar sulayacağım ve korkuyla sulayacağım. Çok tedirginim” diye konuştu.