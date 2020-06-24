Karaman'da mısır tarlasında oluşan obruk ürküttü derin çukur açıldı

Emin Ertekin,“Tarlamı suladıktan bir gün sonra geldiğimde obruk oluştuğunu gördüm ve jandarma ile muhtarlığa konuyu bildirdim. Obrukta inceleme yapan yetkililer obruğun çapının 4 metre ve derinliğinin de 4.5 olduğunu söylediler. Obruğun etrafına görevliler tarafından tedbir amaçlı olarak şerit çekildi. Ben burayı mecburen tekrar sulayacağım ve korkuyla sulayacağım. Çok tedirginim” diye konuştu.