Karaman'da kafatası paniği: Yıkılan metruk evin temelinden çıktı
KARAMAN'da metruk evin yıkımı sırasında kafatası ve kemik parçalarına rastlandı. Evin temel kısmında işçiler tarafından fark edilen kalıntılar kriminal incelemeye götürüldü.
Olay, bugün sabah saatlerinde Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana geldi. İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu.
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Gördükleri karşısında şoke olan işçiler durumu polise bildirdi.
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Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Ardından kafatası ve kemik parçaları kriminal laboratuvara gönderildi.
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