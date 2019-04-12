Karaman'da kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı

Karaman'da kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı

KARAMAN'da bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. (30), yakalanarak gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Karaman'da kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı - Sayfa 1

KARAMAN'da polis ekipleri, son bir hafta içinde kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz etmesi ihbarı üzerine harekete geçti.

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Karaman'da kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı - Sayfa 2

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin yönetimindeki özel ekip, taciz olaylarının gerçekleştirdiği bölgelerdeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

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Karaman'da kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı - Sayfa 3

Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye geçti. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergahını tespit eden ekipler 3 günlük beklemenin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı.

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Karaman'da kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı - Sayfa 4

Şüphelinin yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan H.P. olduğunu belirlendi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından H.P., adliyeye sevk edildi.

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