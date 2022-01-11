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Karaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yüksek hızlı trene yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı
Karaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak tarihinde açılışı yapılan yüksek hızlı trenle 2 günde 5 bin 300 yolcu Karaman'dan Konya'ya gidip geldi.

Karaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak tarihinde açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Karaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk 1 hafta Karaman-Konya arasının ücretsiz olacağını söylemesinin ardından vatandaşlar hızlı trenden bilet alabilmek için adeta birbirleriyle yarışarak biletleri kısa sürede tüketti.

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Karaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Karaman'dan Ankara'ya iki, İstanbul'a ise bir seferin bulunduğu tren Konya'ya tam dolu olarak gidiyor.

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Karaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Yüksek hızlı trene ilk 2 günde Karaman'dan Konya'ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi.

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