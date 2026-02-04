Karaman'da çiftlikte kan donduran manzara! Beton altına gömülü 23 kemik bulundu
Karaman'da Kadir Sarıkavak, 15 yıl önce kayıplara karışan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanmıştı. Sarıkavak'a ait çiftlikte yapılan incelemede beton altına gömülü 23 kemik bulundu. Kemiklerin kayıp gence değil başka kişilere ait olduğu belirlendi.
Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 2011'in Ocak ayında ortadan kayboldu. Anne Ayşe Atlar, o dönem kayıp başvurusunda bulundu ancak Mevlüt Ozan'ın izine bir türlü rastlanmadı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 2023'te soruşturmayı tekrar başlatan savcılık, Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiğini, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darp ettiğini belirledi.
Bu bilgiler üzerine geçtiğimiz yıl şubat ayında gözaltına alınan Kadir Sarıkavak tutuklandı. Kadir Sarıkavak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede her ne kadar Mevlüt Ozan Atlar'ın cesedine ulaşılamamış olsa da Sarıkavak tarafından öldürülüp cesedinin yok edilmiş olabileceği değerlendirildi.