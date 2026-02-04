Karaman'da çiftlikte kan donduran manzara! Beton altına gömülü 23 kemik bulundu

Sabah'ta yer alan habere göre, 2023'te soruşturmayı tekrar başlatan savcılık, Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiğini, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darp ettiğini belirledi.