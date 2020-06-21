Karaman'da bir kişi tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
KARAMAN'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.
KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana gelen olayda; postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti.
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Kızıl, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken; Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak kopardı.
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Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.
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