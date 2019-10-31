Karaman'da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
KARAMAN'da alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53), tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alınırken, Mustafa T. ise gözaltına alındı.
KARAMAN Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre alkollü olarak eve gelen Mustafa T., oğlu Behçet T. ile tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğlu Behçet T.'ye bıçakla saldırdı.
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Göğsünden yaralanan Behçet T., kanlar içinde yığıldı.
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Behçet T., ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda kalbi durdu.
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