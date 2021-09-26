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Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı

İhlas Haber Ajansı
Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı

KARAMAN’da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yeniledi.

Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı

Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan, modifiyeli araç tutkunu olduğunu iş yerinin duvarlarına astığı fotoğraflarla herkese gösteriyor. 1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, Mehmet Aykan 20 yıl sonra ilanda görünce hemen aldı.

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Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı

Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı.

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Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı

 Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor.

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Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı

Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.

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