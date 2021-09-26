Karaman'da 20 yıl sonra ilanda görüp aldı! 120 bin TL harcadı son halini gören inanamadı
KARAMAN’da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yeniledi.
Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan, modifiyeli araç tutkunu olduğunu iş yerinin duvarlarına astığı fotoğraflarla herkese gösteriyor. 1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, Mehmet Aykan 20 yıl sonra ilanda görünce hemen aldı.
Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı.
Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor.
Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.