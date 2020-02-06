Karaman'da 11 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu sanılan kemik parçaları bulundu
KARAMAN'da yol kenarında toprağa gömülü vaziyette bir kadına ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a (28) ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
KARAMAN'da taş ocaklarının bulunduğu bölgede, 11 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu iddia edilen kemik parçaları bulundu.
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Urgan Mahallesi taş ocakları mevkisinde yol kenarındaki alanda kemik parçaları bulan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelen ekipler, kemik parçalarının olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı.
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Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda ve çevresinde araştırma yaptı.
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