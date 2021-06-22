Karaköy'deki 45 yıllık katlı otopark yıkılıyor! Yerine meydan yapılacak

Beyoğlu Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark, tarih olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edilecek. 7 bin metrekarelik alan ise, Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.