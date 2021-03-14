Karahan Çantay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu kardeşi isyan etti: Vefat etmeden önceki akşam...
47 yaşında Tayland'da hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Karahan Çantay'ın kardeşi Erinç Çantay cenaze öncesi isyan etti.
Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Çantay'ın ölüm haberi Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulanmıştı.
Çantay'ın kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, cenaze sahipsiz kaldı sözleriyle ilgili "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü" açıklamasını yapmıştı.
Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla dün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Çantay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alınarak Ankara'ya getirildi.