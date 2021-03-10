Karahan Çantay Tayland'da öldü! Adı Sibel Can'la anılmıştı

Erol Köse de doğruladı: Yapımcı Erol Köse de, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada matematik öğretmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.