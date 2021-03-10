Karahan Çantay Tayland'da öldü! Adı Sibel Can'la anılmıştı
TAYLAND 'da trafik kazası geçiren Karahan Çantay hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk erkek güzeli olan Karahan Çantay'ın adı 90'lı yıllarda Sibel Can'la anılmıştı.
Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Karahan Çantay yaşamını yitirdi. Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü. Haber, NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.
Ölüm nedeni belli oldu: 48 yaşındaki Karahan Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.
Erol Köse de doğruladı: Yapımcı Erol Köse de, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada matematik öğretmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.
Karağan Çantay kimdir?: 1973 doğumlu Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Bu yarışmada erkek güzel seçilen Çantay Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştu.