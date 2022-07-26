BIST 2.551
DOLAR 17,85
EURO 18,12
ALTIN 984,99

Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin

Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin

İçerisindeki antioksidan sayesinde oldukça faydalı olan karadut, birçok hastalığa iyi geliyor. İşte karadutun az bilinen faydaları...

Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin

Genellikle reçellere veya şerbetlere lezzet katması için eklenen karadutun aslında bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. İçerisindeki antioksidan ve vitaminler sayesinde türlü hastalıklara iyi gelen karadut başta kabızlık, ishal, şişkinlik gibi problemlerin tedavisinde kullanılıyor.

19
Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin

İşte içerisindeki A, B, C, E ve K  vitaminleri sayesinde sağlığımıza oldukça yararlı olan karadutun az bilinen faydaları...

29
Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin

Kan dolaşımını hızlandırır

Yüksek miktarda demir içermesinden dolayı vücut ve organlar için önemli kırmızı kan hücrelerinin düzenli çalışmasını sağlayarak kan dolaşımını hızlandırır ve iyileştirir. 

39
Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin

Bağışıklığı korur

Bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı olan c vitamini açısından zengin olan karadut, vücuda etki ederek hasta olmanın en büyük nedenlerinden biri olan bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar.

49