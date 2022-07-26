Karadut bu hastalıklara iyi geliyor her fırsatta bol bol tüketin
İçerisindeki antioksidan sayesinde oldukça faydalı olan karadut, birçok hastalığa iyi geliyor. İşte karadutun az bilinen faydaları...
Genellikle reçellere veya şerbetlere lezzet katması için eklenen karadutun aslında bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. İçerisindeki antioksidan ve vitaminler sayesinde türlü hastalıklara iyi gelen karadut başta kabızlık, ishal, şişkinlik gibi problemlerin tedavisinde kullanılıyor.
İşte içerisindeki A, B, C, E ve K vitaminleri sayesinde sağlığımıza oldukça yararlı olan karadutun az bilinen faydaları...
Kan dolaşımını hızlandırır
Yüksek miktarda demir içermesinden dolayı vücut ve organlar için önemli kırmızı kan hücrelerinin düzenli çalışmasını sağlayarak kan dolaşımını hızlandırır ve iyileştirir.
Bağışıklığı korur
Bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı olan c vitamini açısından zengin olan karadut, vücuda etki ederek hasta olmanın en büyük nedenlerinden biri olan bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar.