Karadeniz'in meşhur muhallebisi pepeçura nasıl yapılır?

Bilmeyenler için pepeçuradan biraz bahsedelim! Mor üzüm tatlısı olarak bilininen pepeçura, kokulu mor veya siyah üzümlerden yapılmaktadır. Normal üzümlerden de yapabilirsiniz ancak kokusu ve tadı aynı olmayacaktır. Karadeniz'in bu gelenek tatlısını evde denemek için hazırlamış olduğumuz tarife göz atabilirsiniz.