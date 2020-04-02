Karadeniz'in meşhur muhallebisi pepeçura nasıl yapılır?
Karadeniz'in dillere destan tatlısı olan pepeçura evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz,Karadeniz'in yöresel lezzetlerinin en meşhurları arasında yer alıyor.
Pepeçura kısaca Doğu Karadenizlilerin üzümlü muhallebiye verdiği isim. Bazı bölgelerde “Termon” olarak da bilinen bu muhallebinin asıl sırrı ise ana maddesi olan kokulu kara üzümü.
Bilmeyenler için pepeçuradan biraz bahsedelim! Mor üzüm tatlısı olarak bilininen pepeçura, kokulu mor veya siyah üzümlerden yapılmaktadır. Normal üzümlerden de yapabilirsiniz ancak kokusu ve tadı aynı olmayacaktır. Karadeniz'in bu gelenek tatlısını evde denemek için hazırlamış olduğumuz tarife göz atabilirsiniz.
Malzemeler;
1 kg.siyah kokulu üzüm, 3 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, 1/2 çay bardağı mısır unu
Yapılış aşaması;
Üzümlerinizi iyice yıkayın. Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın. Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın.