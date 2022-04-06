Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol kağıt gibi yırtıldı! Çökmeler devam ediyor
KARADENİZ'i İstanbul'a bağlayan yol sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.
KARADENİZ Sahil Yolu'nun Düzce Akçakoca kesiminde 10 Şubat'ta meydana gelen heyelana bağlı Melenağzı Köprüsü mevkiinde çökmeler devam ediyor.
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Bölgede yağışlar nedeniyle çatlakların büyümesi Düzce İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin çalışmasını güçleştiriyor.
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Çökmelerin devam etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alınarak çalışmalara ara verildi.
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Yaklaşık iki aydır kapalı olan yoldaki çatlaklar proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından onarılacak.
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