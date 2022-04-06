Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, “Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü.