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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Dron ile çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. 

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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü.

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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi. Görüntüler dehşeti adeta gözler önüne serdi.

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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol deprem gibi yarıldı dehşet görüntüler

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, “Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. 

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