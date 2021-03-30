Karadeniz’e 'çay göçü'! 100 binin üzerinde kişi bekleniyor 10 gün izole şartı getirildi

Rize Valisi Kemal Çeber, yaş çayın yüzde 70'inin üretildiği Rize'de çay sezonunda yaklaşması ile beraber çok daha hassas olmaları gerektiğini açıkladı. Vali Çeber, "Tam olarak çay ile ilgili faaliyetler yoğun olarak başlamadan önce vaka sayılarını tolere edilebilir seviyelere getirmemiz gerekiyor. Geçen yıl bana ‘gerekirse ben toplarım çayınızı’ dedirten şey Rizelileri ve Rize'yi çok seviyor olmam ve yöre insanına güvenmemdi. Ben inanıyorum ki yine ihtiyaç hissetsek, hadi arkadaşlar desek biz yeni bu çayı toplarız.