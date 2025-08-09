Karadeniz'de yağış, Marmara'da rüzgar! Ama sonrasında kavurucu sıcaklar geliyor...
Son dakika hava durumu tahminleri açıklandı. İl il Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Ancak ardından 20 Ağustos'a kadar yeniden kavurucu sıcak etkiliolacak. 55 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar dayanılmaz boyuta ulaşacak. İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Adıyaman ve Samsun'da sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasının etkisi geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta ve Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Türkiye, Afrika'dan gelen yeni bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 20 Ağustos'a kadar sürecek sıcaklıklarda Adana'da 46°C, nemle birlikte hissedilen 55°C'ye ulaşması bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de 40°C'nin üzerinde, Güneydoğu'da ise 45°C'nin üstünde sıcaklıklar tahmin ediliyor.
Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanlarının aktardığına göre Afrika üzerinden gelen sıcak hava sistemi hafta sonundan itibaren etkisini gösterecek ve 20 Ağustos'a kadar sürecek.
ADANA'DA REKOR SICAKLIK İHTİMALİ
Özellikle güney illerinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak sıcaklıklar bekleniyor. Adana'da cumartesi günü 46°C, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 50-55°C olacağı tahmin ediliyor. 1929'da ölçülen 45,7°C'lik rekorun bu hafta sonu kırılma ihtimali bulunuyor.