ABD'nin İstanbul Boğazı'ndan savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini duyurmasıyla gerilim hiç olmadığı kadar zirveye tırmandı, Rusya büyük çaplı bir savaştan korkulduğunu resmen açıkladı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Mart ayı sonunda Rus yanlısı ayrılıkçıların ordu birliklerine saldırması ve dört askeri öldürmesiyle bozulan ateşkes, Karadeniz'i ateş çemberine çevirdi.