Karadeniz'de tansiyon tavan yaptı! Rus savaş gemileri ateş açtı ağır silahlar transfer edildi
ABD gemilerinin Karadeniz'e açılacağının duyurulmasının ardından Rus ordu televizyonu bombayı patlattı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise S-400'lerde kullanılan füzelerin de Kırım'a transfer edildiği görüldü.
ABD'nin İstanbul Boğazı'ndan savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini duyurmasıyla gerilim hiç olmadığı kadar zirveye tırmandı, Rusya büyük çaplı bir savaştan korkulduğunu resmen açıkladı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Mart ayı sonunda Rus yanlısı ayrılıkçıların ordu birliklerine saldırması ve dört askeri öldürmesiyle bozulan ateşkes, Karadeniz'i ateş çemberine çevirdi.
Kiev yönetiminin yanında yer alan ABD ise, resmi destek açıklamalarının ardından ilk somut adımı atarak iki savaş gemisinin gelecek hafta Karadeniz'e geçeceğini Türkiye'ye bildirdi. 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor.
ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye’ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi’ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.
Washington'a meydan okuyan Moskova ise, büyük çaplı bir savaşın tüm Ukrayna'nın doğusuna yayılmasından korkulduğunu ve çatışmaların başlaması halinde bölgede yaşayan Rus vatandaşlarını korumak için harekete geçeceğini duyurdu.