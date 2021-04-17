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Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

KARADENİZ'de Rusya-Ukrayna-ABD-NATO gerilimi her geçen gün artarken Rusya Karadeniz'deki savaş donanması filosunu genişletiyor. İstanbul  Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul  Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.

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Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında  15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.

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Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 

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Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.

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