Karadeniz'de sağanak! Trabzon'da ırmak taştı, Rize'de heyelan meydana geldi

Tarla sahipleri, balçığa gömülen tarım arazilerini temizlemeye başladı. Akmescid Mahallesi Muhtarı Erdal Uzun, yıllardır her yağmurda heyelan yaşandığını belirterek "Gece bir gürültüyle uyandık. Yukarıdaki orman çamur olup yola indi. Her yıl burada aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Her yağmur yağdığında canımız ve malımız için endişeleniyoruz. Burası heyelanlı alan diye işaretlendi ama kimsenin bir şey yaptığı yok" dedi.