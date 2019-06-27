Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı!
İhlas Haber Ajansı
RİZE'de yaşayan 53 yaşındaki adam 'Karadeniz'de kaktüs yetişmez' diyenlere inat evinin bahçesinde kurduğu serada kaktüs yetiştiriyor.
Almanya’da ticaretle uğraşan 53 yaşındaki Hüseyin Dilsiz uzun yıllar sonra memleketi Rize’ye döndü. Hüseyin Dilsiz, evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor.
16
Zamanla taleplerin çoğalması üzerine hobi olarak başladığı bu işi 300 metrekare alana sera kurarak büyüten Dilsiz, birçok ile kaktüs göndermeye başladı.
26
Yağmurun başkenti Rize’de kaktüs yetiştirmeyi başaran Dilsiz, "İlk başlarda yetişmez diyenler oldu fakat ben yetiştireceğimi iddia ederek bu işe başladım" dedi.
36
Almanya'da sebze işiyle uğraştığını belirten Dilsiz, ”Rize’ye geldiğimde hobi olarak değişik fidanlar toplamaya başladım, daha sonra hobimizi sera kurarak geliştirdik. Akdeniz turunda büyük bir seraya girmiştim, orada etkilendim.
46