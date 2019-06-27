Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı!

RİZE'de yaşayan 53 yaşındaki adam 'Karadeniz'de kaktüs yetişmez' diyenlere inat evinin bahçesinde kurduğu serada kaktüs yetiştiriyor.

Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı! - Sayfa 1

Almanya’da ticaretle uğraşan 53 yaşındaki Hüseyin Dilsiz uzun yıllar sonra memleketi Rize’ye döndü. Hüseyin Dilsiz, evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor. 

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Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı! - Sayfa 2

Zamanla taleplerin çoğalması üzerine hobi olarak başladığı bu işi 300 metrekare alana sera kurarak büyüten Dilsiz, birçok ile kaktüs göndermeye başladı.

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Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı! - Sayfa 3

Yağmurun başkenti Rize’de kaktüs yetiştirmeyi başaran Dilsiz, "İlk başlarda yetişmez diyenler oldu fakat ben yetiştireceğimi iddia ederek bu işe başladım" dedi. 

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Karadeniz'de kaktüs olmaz dediler ama o inat edip başardı! - Sayfa 4

Almanya'da sebze işiyle uğraştığını belirten Dilsiz, ”Rize’ye geldiğimde hobi olarak değişik fidanlar toplamaya başladım, daha sonra hobimizi sera kurarak geliştirdik. Akdeniz turunda büyük bir seraya girmiştim, orada etkilendim. 

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