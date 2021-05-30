Karadeniz'de kadın ele değmeden olmuyor! Yıpranan ve yırtılan ağları onlar onarıyorlar

Kadınlar için balıkçılığın zor olduğunu dile getiren Üren, "Şimdi havalar sıcak, iyi ama kışın daha zor. Aşırı derecede yıpranıyorsun. O yüzden hem ev hem deniz hayatı çok zor oluyor ama geçim kaynağımız bu. Çocuğumuza bununla bakıyor, onları bununla okutuyoruz." diye konuştu.