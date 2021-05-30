Karadeniz'de kadın ele değmeden olmuyor! Yıpranan ve yırtılan ağları onlar onarıyorlar
Karadeniz'in önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Ordu'da eş ve çocuklarıyla balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, bir yandan da yıpranmış ağları tamir ediyor.
Perşembe Medreseönü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, gırgır ağları için 15 Nisan'da başlatılan av yasağının ardından küçük teknelerle denize açılmayı sürdürüyor. Eşleri ve çocuklarıyla balıkçılık yapan kadınlar, bugünlerde daha çok, yıpranan ve yırtılan ağların onarımını yapıyor.
Eşiyle çalışan kadınlardan Ayşe Üren (40), üç çocuklarını balıkçılık sayesinde büyüttüklerini söyledi. Balıkçılıkta her işi yapabildiğini anlatan Üren, "Eşime yardım ediyorum. Av yapmayı biliyorum. Ağ kurmaya ve kaldırmaya gidiyoruz. Balığı manava teslim edip eve tekrar geri gidiyoruz." dedi.
Üren, besledikleri büyükbaş hayvanlarla da ilgilendiğini belirterek, sabah limanda çalıştığını, günün diğer saatlerinde ise ev işleri ve çocuklarla ilgilendiğini ifade etti.
Kadınlar için balıkçılığın zor olduğunu dile getiren Üren, "Şimdi havalar sıcak, iyi ama kışın daha zor. Aşırı derecede yıpranıyorsun. O yüzden hem ev hem deniz hayatı çok zor oluyor ama geçim kaynağımız bu. Çocuğumuza bununla bakıyor, onları bununla okutuyoruz." diye konuştu.