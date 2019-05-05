Karadeniz'de imar barışına bakın kaç başvuru yapıldı? Elden edilen gelir ise...
Türkiye genelinde uygulamaya konulan ve artık sonlara doğru gelinen imar barışına Karadeniz Bölgesi'nden 240 bin başvuru geldi. İmar barışını fırsat haline çevirenler yaylalarda tapu sahibi oldu.
Geçtiğimiz yılın haziran ayında başlayan imar barışı başvuruları Haziran 2019'da bitiyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden başvurular yapılırken Karadeniz Bölgesi yaylalarında kaçak inşaatlar için 240 bin imar barışında bulunuldu.
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Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri’ne yapılan başvuruda, Trabzon 149 bin 182 başvuru sayısıyla ilk sırayı alırken, bu ili 42 bin 607 başvuru ile Giresun izledi.
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60 bin 690 bağımsız bölüm için 22 bin 178 başvuru ile Gümüşhane, 74 bin 926 bağımsız bölüm için 16 bin 974 başvuru ile Rize ve 7 bin 621 başvuru ile Artvin izledi.
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İmar barışı kapsamında Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun illerinden elde edilen gelir miktarı 150 milyon TL'yi buldu.
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